На Донбассе с начала суток боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не зафиксировано

На Донбассе боевики с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов вблизи Новолуганского, Светлодарска, Золотого, Южного. Тут боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Песков.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали двое украинских военных. Кроме того, оккупанты из запрещенных минскими соглашениями минометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного.