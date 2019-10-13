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На Донбассе с начала суток боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ

Новости » Общество    13.10.2019 - 20:11
На Донбассе с начала суток боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не зафиксировано

На Донбассе боевики с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов вблизи Новолуганского, Светлодарска, Золотого, Южного. Тут боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Песков.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали двое украинских военных. Кроме того, оккупанты из запрещенных минскими соглашениями минометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного.

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Темы: Новости ООС
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