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На Донбасі з початку доби бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 20:11
На Донбасі з початку доби бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не зафіксовано

На Донбасі бойовики з початку доби сім разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 82-мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 6 обстрілу поблизу Новолуганского, Світлодарська, Золотого, Південного. Тут бойовики застосували міномети калібру 82-мм гранатомети різних систем, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли українські позиції у Пєсков.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашого боку не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу ворожих постраждали двоє українських військових. Крім того, окупанти з заборонених мінськими угодами мінометів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного.

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Теми: Новини ООС
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