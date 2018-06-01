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На Донбассе с начала проведения ООС более 100 раз незаконно перевозили товары

НовостиОбщество    01.06.2018 - 15:23
Фото: Александр Доманский (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: Александр Доманский (facebook.com/pressjfo.news)

С начала введения в действие ООС выявлено 107 фактов нарушения порядка перемещения товаров

На Донбассе с начала введения в действие операции Объединенных сил (ООС) выявлено 107 фактов нарушения порядка перемещения товаров. Об этом сообщил заместитель командующего объединенных сил полковник Александр Доманский, передает пресс-служба ООС в Facebook.

"Силами и средствами подразделений, вовлеченных в состав Объединенных сил, с начала введения в действие Операции в результате принятых мер выявлено 107 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности в районе проведения операции Объединенных сил. Из незаконного оборота изъяты торгово-материальные ценности на сумму 3,3 миллиона гривен", - сказал он.

Кроме того, Доманский отметил, что силами и средствами подразделений, вовлеченных в состав ООС, на контрольных пунктах въезда-выезда проведен детальный осмотр и пропуск более 152 тыс. транспортных средств и более 1,1 млн граждан. Предотвращено три попытки перемещения наличных через линию разграничения на суммы 76,5 тыс. долларов и 35,6 тыс. гривен.

Также был проведен осмотр вещей 210 ​​переселенцев, которые уехали из временно неконтролируемой территории Украины.

Напомним, за прошедшую неделю на Донбассе зафиксировано более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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