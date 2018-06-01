На Донбасі з початку проведення ООС понад 100 разів незаконно перевозили товари

З початку введення в дію ООС виявлено 107 фактів порушення порядку переміщення товарів

На Донбасі з початку введення в дію операції Об'єднаних сил (ООС) виявлено 107 фактів порушення порядку переміщення товарів. Про це повідомив заступник командувача об'єднаних сил полковник Олександр Доманський, передає прес-служба ООС Facebook.

"Силами та засобами підрозділів, які залучені до складу Об’єднаних сил, з початку введення в дію Операції у результаті вжитих заходів виявлено 107 фактів порушення порядку переміщення товарів та здійснення господарської діяльності у районі проведення операції Об’єднаних сил. Із незаконного обігу вилучено торгово-матеріальних цінностей на суму 3,3 мільйони гривень", - сказав він.

Крім того, Доманський зазначив, що силами і засобами підрозділів, залучених до складу ООС, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду проведено детальний огляд і пропуск понад 152 тис. транспортних засобів та понад 1,1 млн громадян. Припинено три спроби переміщення готівки через лінію розмежування на суми 76,5 тис. доларів і 35,6 тис. гривень.

Також було проведено огляд речей 210 переселенців, які виїхали з тимчасово неконтрольованої території України.

Нагадаємо, за минулий тиждень на Донеччині зафіксовано більше 6 тис. порушень режиму припинення вогню