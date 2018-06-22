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На Донбасі спостерігається протилежний розведенню сторін процес, - Хуг

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 13:59
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

ОБСЄ фіксує скупчення важкої техніки на лінії розмежування

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі спостерігається протилежний розведення сторін процес. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

"Процес розведення сил і засобів застопорився, фактично відбувається протилежний процес. Минулого тижня ми знову зафіксували присутність сил і наявність техніки з обох сторін лінії зіткнення на ділянках розведення в районі Станиці Луганської та Золотого. На Донбасі все як завжди, та сама історія", - підкреслив Хуг.

Нагадаємо, раніше Хуг заявляв, що мінські угоди не передбачають вогонь у відповідь в якості винятку.

"Мінські угоди не передбачають вогонь у відповідь в якості винятку. Будь-який зроблений постріл вже є порушенням обіцянки не використовувати озброєння, чим би це не виправдовувалося", - заявив він.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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