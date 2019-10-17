На Донбассе на мине подорвался украинский военный

Один украинский военный на Донбассе получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечается, с начала суток и до 12:30 боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. В частности, на Луганском направлении после 10 часов утра оккупанты выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил 8 мин 82-го калибра - неподалеку Новозвановки, и 8 мин калибра 120 мм - возле Золотого.

На Донецком направлении около 20 минут противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливал наши позиции вблизи Павлополя.

"По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет ждать 7 дней тишины для разведения сил на Донбассе. По его словам эту информацию должно подтвердить ОБСЕ.

Кроме того, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял о срыве боевиками разведения войск в Петровском и Золотом. Причина в очередных обстрелах боевиков.