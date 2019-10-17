На Донбасі на міні підірвався український військовий

Один український військовий на Донбасі зазнав поранення внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначається, з початку доби і до 12:30 бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Зокрема, на Луганському напрямку після 10-ї години ранку окупанти випустили по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил 8 мін 82-го калібру - неподалік Новозванівки, та 8 мін калібру 120 мм - біля Золотого.

На Донецькому напрямку близько 20 хвилин противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів обстрілював наші позиції поблизу Павлополя.

"За наявною інформацією, втрат внаслідок обстрілів немає. Але один наш воїн зазнав поранення внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерної розвідки. Військовослужбовця евакуйовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона буде чекати 7 днів тиші для розведення сил на Донбасі. За його словами цю інформацію має підтвердити ОБСЄ.

Крім того, глава МЗС України Вадим Пристайко заявляв про зрив бойовиками розведення військ в Петровському і Золотому. Причина в чергових обстрілах бойовиків.