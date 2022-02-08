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На Донбассе между наемниками и населением происходят столкновения с оружием, - разведка

Автор: Анастасия Рокитна

В украинской разведке сообщили, что противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров. Наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"Учитывая указанное, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы", - говорится в сообщении.

В то же время наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с нередкими столкновениями "добровольцев" с местным населением, в частности с использованием оружия, сообщили в ГУР.

Напомним, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

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Донбасс