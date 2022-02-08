На Донбасі між найманцями та населенням відбуваються сутички зі зброєю, - розвідка

В українській розвідці повідомили, що противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів. Спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.
"Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - йдеться в повідомленні.
Водночас спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками "добровольців" з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї, повідомили в ГУР.
Нагадаємо, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.