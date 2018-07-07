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На Донбассе ликвидировали двух боевиков, - разведка

НовостиОбщество    07.07.2018 - 16:20
Иллюстративное фото (dnr-news.com)
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Боевики на Донбассе продолжают вести разведку украинских позиций с помощью беспилотников

На Донбассе в течение прошлых суток, 6 июля 2018, ликвидированы двое боевиков. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Николай Бондарчук.

"По уточненным данным разведки на протяжении прошлых суток двух оккупантов было уничтожено", - сказал он.

Также представитель пресс-центра отметил, что боевики продолжают вести разведку украинских позиций с помощью беспилотников.

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 5 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Два из них удалось идентифицировать как "Орлан-10" российского производства", - сказал Бондарчук.

Напомним, на Донбассе с начала суток в районе операции Объединенных сил потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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