На Донбасі на КПВВ помер чоловік

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За попередніми даними причиною смерті став обширний інсульт

На Донбасі під час перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" помер чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника омбудсмена України в Донецькій і Луганській області Павла Лисянського Facebook.

Лисянський розповів, що чоловік 1949 року народження йшов з боку окупованої території Луганської області.

"При підході до Української сторони КПВВ чоловікові стало погано, він був госпіталізований, але, на жаль, лікарі не змогли нічого зробити", - повідомив Лисянський.

Також він заявив, що за попередніми даними лікарі поставили діагноз обширний інсульт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі у черзі на КПВВ помер чоловік. О 15:35 старший наряду блокпоста першого рубежу української сторони, отримавши інформацію щодо погіршення стану здоров'я громадянина 1936 року народження, терміново викликав автомобіль швидкої допомоги, близько 16:00 швидка допомога прибула до місця знаходження потерпілого, 16:05 медиками була констатована смерть, причиною якої став інфаркт.