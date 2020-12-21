На Донбассе каждый год воюют около 800 офицеров РФ

В боевых действиях на Донбассе ежегодно принимают участие около 800 офицеров Российской Федерации. Для засекречивания участия в боях кадровых офицеров РФ им выдают паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украина имеет полную и достоверную информацию о командирах всех оккупационных войск в период с 2014 по 2017 года. Сейчас продолжается сбор доказательств участия офицеров РФ в боевых действиях в Украине.

"Вся полученная информация передается и в дальнейшем будет передаваться в международные суды", - отметили в ГУР.

Также в разведке добавили, что ключевую роль в аннексии Крыма сыграли тогдашний командующий Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков и командующий 58 армии Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

"Мы отследили все батальонно-тактические группы, которые заходили на нашу территорию. Их возглавляли профессиональные военные из Южного, Западного и Центрального военных округов. Первым командующим 1 АК был генерал Зусько. Командующим 2 АК был генерал Кузовльов. Они зашли на территорию Украины со своими подчиненными батальонно-тактическими группами. И эти группы были основой для формирования частей и соединений 1 и 2 армейских корпусов ", - отметили в ГУР.

Напомним, сегодня из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки на Донбассе боевики девять раз нарушали режим "тишины".