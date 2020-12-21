На Донбасі кожен рік воюють близько 800 офіцерів РФ

У бойових діях на Донбасі щорічно беруть участь близько 800 офіцерів Російської Федерації. Для засекречування участі в боях кадрових офіцерів РФ їм видають паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє пресс-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Україна має повну і достовірну інформацію про командирів всіх окупаційних військ в період з 2014 по 2017 року. Зараз триває збір доказів участі офіцерів РФ у бойових діях в Україні.

"Вся отримана інформація передається і надалі буде передаватися в міжнародні суди", - зазначили в ГУР.

Також у розвідці додали, що ключову роль в анексії Криму зіграли тодішній командувач Сухопутних військ ЗС РФ генерал-полковник Сергій Істраков і командувач 58 армії Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Гурулєв.

"Ми відстежили всі батальонно-тактичні групи, які заходили на нашу територію. Їх очолювали професійні військові з Південного, Західного та Центрального військових округів. Першим командувачем 1 АК був генерал Зусько. Командувачем 2 АК був генерал Кузовльов. Вони зайшли на територію України зі своїми підлеглими батальонно-тактичними групами. І ці групи були основою для формування частин і з'єднань 1 і 2 армійських корпусів ", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, сьогодні через обстріл бойовиків на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.

Також повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі бойовики дев'ять разів порушували режим "тиші".