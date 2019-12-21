На Донбассе использовали лазерное оружие, двое военных травмированы

На Донбассе в течение прошлых суток, 20 декабря, украинский военный получил травму сетчатки вследствие использования лазерного оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Еще один военнослужащий из числа ООС получил ранения в результате обстрелов, которых за сутки насчитали 10. Противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Хутор Вольный, недалеко Светлодарска, возле Крымского, Невельского, Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты Дутовка.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ООС.

Напомним, 18 декабря участники Трехсторонней контактной группы не смогли согласовать новый период перемирия на востоке Украины. Стороны договорились о продолжении перемирия, объявленного в июле 2019 года.