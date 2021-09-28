На Донбассе в ходе обстрелов ранены двое украинских военных

С утра 28 сентября боевики на Донбассе активизировали обстрелы. В результате двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что с утра боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Ночью и рано утром в направлении Крымского вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На провокации украинская сторона открывала адекватный огонь, противника заставили прекратить обстрелы.