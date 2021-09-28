На Донбасі в ході обстрілів поранено двох українських військових

З ранку 28 вересня бойовики на Донбасі активізували обстріли. В результаті двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Повідомляється, що з ранку бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Вночі та рано вранці в напрямку Кримського вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їхнього здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні.
На провокації українська сторона відкривала адекватний вогонь, противника змусили припинити обстріли.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща передасть сім'ям і родичам жертв війни на Донбасі комп'ютерне обладнання.