ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Донбассе в ходе обстрелов ранены двое украинских военных

Новина українською →
Киев, Вторник 28 сентября 2021 12:44
На Донбассе в ходе обстрелов ранены двое украинских военных Фото: Украина на Донбассе понесла потери ранеными (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

С утра 28 сентября боевики на Донбассе активизировали обстрелы. В результате двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что с утра боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Ночью и рано утром в направлении Крымского вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На провокации украинская сторона открывала адекватный огонь, противника заставили прекратить обстрелы.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша передаст семьям и родственникам жертв войны на Донбассе компьютерное оборудование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки