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На Донбасі в ході обстрілів поранено двох українських військових

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 12:44
На Донбасі в ході обстрілів поранено двох українських військових Фото: Україна на Донбасі зазнала втрат пораненими (Andrew Burton / Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

З ранку 28 вересня бойовики на Донбасі активізували обстріли. В результаті двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що з ранку бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Вночі та рано вранці в напрямку Кримського вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їхнього здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

На провокації українська сторона відкривала адекватний вогонь, противника змусили припинити обстріли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща передасть сім'ям і родичам жертв війни на Донбасі комп'ютерне обладнання.

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