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На Донбассе за год в боевых действиях погибли 132 военных

Новости » Общество     17.01.2020 - 16:44
На Донбассе за год в боевых действиях погибли 132 военных
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Еще более 700 военнослужащих получили тяжелые ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в боевых действиях погибли 132 военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что всего на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения. В Луганской области - 31 и 197 соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор Руслан Рябошапка изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил, создав отдел процессуального руководства расследованием гибели военных не в боевой обстановке. Кроме того, при Национальной полиции Донецкой области появилось отдельное следственное подразделение для расследования этих дел.

В то же время в боевой обстановке украинские военные в основном гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

До этого, миссия ООН зафиксировала гибель 3344 мирных жителей на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения с начала боевых действий в 2014 году.

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