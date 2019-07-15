На Донбассе двое военных получили ранения

На Донбассе от начала суток 15 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг семь раз нарушил режим прекращения огня, двое военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенной Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Водяного, рядом Широкиного, окрестностях Авдеевки, неподалеку от Новолуганського, в районе населенного пункта Новоалександровка.

В результате вражеских обстрелов два военнослужащего получили ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в течение прошлых суток, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, 6 раз применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм.

Кроме того, недавно вооруженные формирования Российской Федерации в четверг, 11 июля, обстреляли жилые районы населенного пункта Марьянка.