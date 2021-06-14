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На Донбассе двое военных подорвались на мине

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента ранены два человека.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Двое военнослужащих в результате подрыва получили осколочные ранения.
Их доставили в лечебное учреждение, где им предоставляют надлежащую медицинскую помощь.

Состояние одного из военных оценивается как удовлетворительное, второго - средней тяжести.

"Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта и призвали Кремль вывести войска. Там подтвердили, что поддерживают нормандский формат и минские договоренности.

Добавим, что за минувшие сутки, 13 июня, боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе. Раненых среди украинских военных не было.

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