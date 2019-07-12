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На Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали травмування

Новини » Суспільство    12.07.2019 - 19:27
На Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали травмування
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 12 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню, двоє військових отримали бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме:поблизу населенного пункту Лебединське, поряд Новотроїцького, околиці Водяного, в районі населеного пункту Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу Зайцевого, поряд населенного пункту Травневе, околиць Новолуганського, в районі населеного пункту Новоолександрівка.

Внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали бойове травмування.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі протягом минулої доби, 11 липня, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації загинув один військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Ще двоє бійців дістали поранення.

На Донбасі поранено бійця ЗСУ На Донбасі загинув боєць ЗСУ, п'ятеро отримали поранення та травмування
Теми: Новини ООС
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