На Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на собственном минном поле, - разведка

Командование боевиков на Донбассе продолжает совершенствовать передовые позиции

На оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) боевиков подорвалась на собственном минном поле. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, командование боевиков на Донбассе продолжает совершенствовать передовые позиции и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения.

Так, из-за хаотичного минирования местности боевики подрываются на собственных минах. В частности, такой случай произошел вчера, 23 июля.

"Во время попытки выхода за линию соприкосновения, на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кроме ДГР также подорвалась и группа "военных" из саперного подразделения, которые должны были обеспечить проход ДРГ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в результате боевых действий за 23 июля пострадали двое украинских военных.