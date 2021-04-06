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На Донбассе на днях исчез украинский военный. Оккупанты передали его тело

Автор: РБК-Украина

В субботу, 3 апреля, на Донбассе пропал один из военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сегодня боевики отдали его тело украинским военным.

Об этом сообщает пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

Пропажу военного заметили в субботу вечером. Оружия при себе у него не было. В месте исчезновения военнослужащего следов боя не было обнаружено.

"Командование части немедленно приняло решение начать поиски военнослужащего, но первоочередные поисковые мероприятия не дали положительного результата. О факте исчезновения военнослужащего сообщили все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Что произошло с военным точно не известно.

"Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Во вторник, 6 апреля, представители боевиков провели процедуру передачи тела погибшего военнослужащего бригаде.

В бригаде отметили, что представители российско-оккупационных войск распространяют информацию о том, что военный погиб якобы 4 апреля в результате боевого столкновения у поселка Шумы.

"Яркий пример пренебрежения моральными принципами вновь продемонстрировали представители российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

По данным сепаратистских СМИ, украинские военные якобы предприняли попытку проведения разведки минно-взрывных заграждений перед позициями оккупантов в районе населенного пункта Шумы.

"Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили на свои позиции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тело украинского военного якобы обнаружили саперы на участке минного поля.

Напомним, 6 апреля на Донбассе в результате обстрела вблизи Невельского погиб украинский военный. Еще один боец погиб от подрыва на мине.

Кроме того, за минувшие сутки, 5 апреля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

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