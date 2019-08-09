На Донбассе действуют группы военных РФ с боевым опытом в локальных конфликтах

На временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать группы военных Российской Федерации (РФ) с боевым опытом в локальных конфликтах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По данным разведки, на Донбассе продолжают действовать подразделения, которые не входят в состав 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и комплектуются исключительно наемниками, преимущественно российскими гражданами, с опытом боевых действий в локальных конфликтах.

"Основу деятельности указанных вооруженных формирований составляет: проведение диверсий; подготовка личного состава разведывательных и снайперских подразделений 1 и 2 АК; усиление охраны представителей командования российских оккупационных войск (кадровых офицеров ВС РФ); ликвидация лиц, мешающих преступной деятельности российских оккупационных администраций", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 августа, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, 21 июля на Донбассе началось новое бессрочное перемирия. Однако боевики продолжают обстрелы сил ООС.