На Донбассе десантники ВСУ сожгли российские танки и взяли в плен оккупантов

Николаевскими десантниками сожжено 5 танков и взято в плен российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду Николаева.
Украинские защитники продолжают уничтожать в Донецкой области вражескую боевую технику и личный состав российских захватчиков.
Во время боя на одном из участков десантники сожгли 5 танков. Некоторых из членов экипажа, не сгоревших в боевой технике, удалось взять в плен.
Напомним, ВСУ показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2.
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