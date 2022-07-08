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На Донбассе десантники ВСУ сожгли российские танки и взяли в плен оккупантов

Фото: десантники ВСУ сожгли российские танки и взяли в плен оккупантов (Getty Images )
Автор: Евгений Прокопенко

Николаевскими десантниками сожжено 5 танков и взято в плен российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду Николаева.

Украинские защитники продолжают уничтожать в Донецкой области вражескую боевую технику и личный состав российских захватчиков.

Во время боя на одном из участков десантники сожгли 5 танков. Некоторых из членов экипажа, не сгоревших в боевой технике, удалось взять в плен.

Напомним, ВСУ показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2.

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