На Донбассе за день зафиксировали два обстрела украинских позиций

Украинские военные продолжают следовать режиму прекращения огня на Донбассе, однако в течение 3 августа позиции были дважды обстреляны. Обстрелы зафиксированы в районе Пивденного и Марьинки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что ситуация на Донбассе остается под контролем. Однако в течение дня произошли два обстрела со стороны противника.

"В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Пивденного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки", - говорится в сообщении.

На остальных участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Украинские военные не открывали ответный огонь. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, ранее в СНБО подвели промежуточные итоги режима прекращения огня на Донбассе и заявили, что за неделю не было тяжелых обстрелов и боевых потерь.

После объявленного перемирия на Донбассе умерли трое военных, но не из-за боевых действий.