На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 5 июня 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
"На протяжении текущих суток, 5 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Во время боевых действий на протяжении текущих суток двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сегодня активные боевые действия были зафиксированы преимущественно на Луганском направлении.
Сводка по состоянию на 18:00 5 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 5 июня,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 5 июня 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром украинские военные из подразделения радиотехнических войск на Донбассе в районе проведения операции ообъединенных сил (ООС) сбили российский беспилотник.