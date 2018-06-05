На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 5 июня 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 5 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Во время боевых действий на протяжении текущих суток двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня активные боевые действия были зафиксированы преимущественно на Луганском направлении.

Сводка по состоянию на 18:00 5 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 5 июня,... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 5 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром украинские военные из подразделения радиотехнических войск на Донбассе в районе проведения операции ообъединенных сил (ООС) сбили российский беспилотник.