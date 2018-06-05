На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 5 червня 2018 року, поранено двох українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 5 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. Під час бойових дій впродовж поточної доби два військовослужбовця зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні активні бойові дії були зафіксовані переважно на Луганському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні зранку українські військові з підрозділу радіотехнічних військ на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збили російський безпілотник.