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На Донбасі за день поранено двох українських військових, - ООС

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 18:44
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 5 червня 2018 року, поранено двох українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 5 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. Під час бойових дій впродовж поточної доби два військовослужбовця зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні активні бойові дії були зафіксовані переважно на Луганському напрямку.

 

Зведення станом на 18:00 5 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 5 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні зранку українські військові з підрозділу радіотехнічних військ на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збили російський безпілотник

На Донбасі за добу ліквідували двох бойовиків, - розвідка Українські військові збили російський безпілотник на Донбасі
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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