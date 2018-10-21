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На Донбассе за день ранены 3 украинских военных

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 18:27
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ

В течение суток, 21 октября, боевики 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, трое военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

По данным сообщения, боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг один раз применил вооружение запрещенное минскими договоренностями.

"По сравнению с минувшими сутками несколько обострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а наши позиции возле Счастья подверглись огню из стрелкового оружия", - рассказали в штабе.

На Донбассе за день ранены 3 украинских военных

Отмечается, что враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка.

"К сожалению, не удалось избежать санитарных потерь - трое украинских воинов из состава Объединенных сил получили ранения", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что за минувшие сутки, 20 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе были ранены 2 украинских военных.

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