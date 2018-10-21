На Донбасі за день поранено 3 українських військових

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж доби, 21 жовтня, бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил, троє військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

За даними повідомлення, бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог один раз застосував озброєння заборонене мінськими домовленостями.

"Порівняно з минулою добою дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку. Опорні пункти наших військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів 82-го калібру, а наші позиції біля Щастя піддалися вогню зі стрілецької зброї", - розповіли у штабі.

Зазначається, що ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Красногорівка.

"На жаль, не вдалося уникнути санітарних втрат - троє українських воїнів зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що за минулу добу,20 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено 2 українських військових.