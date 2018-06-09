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На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 19:11
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня в течение дня, 9 июня 2018 года, ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 9 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. За текущие сутки в ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Боевики в основном вели обстрелы на Луганском и Донецком направлениях.

В частности, из стрелкового оружия и гранатометов боевики вели обстрелы в районах Новозвановки, Крымского, Марьинки, Песков, Опытного и Гнутово; из 120-мм минометов - в районе Новотошковского и Новоселовки Второй.

 

в Течение текущих суток, 9 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой....

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 9 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 8 июня 2018 года, на Донбассе ранены 6 украинских военных.

Госдеп США призвал Россию прекратить военный конфликт в Украине На Донбассе за сутки ликвидировано 3 боевиков, еще 16 ранены, - ООС
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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