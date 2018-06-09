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На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 19:11
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні протягом дня, 9 червня 2018 року, поранено одного українського військового. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 9 червня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається контрольованою. Поточної доби в ході бойових дій один наш захисник отримав поранення. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом дня бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Бойовики, переважно, вели обстріли на Луганському та Донецькому напрямках.

Зокрема, зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики вели обстріли в районах Новозванівки, Кримського, Мар’їнки, Пісків, Опитного та Гнутового; з 120-мм мінометів - в районі Новотошківського та Новоселівки Другої.

 

Упродовж поточної доби, 9 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою....

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 8 червня 2018 року, на Донбасі поранено 6 українських військових.

Держдеп США закликав Росію припинити військовий конфлікт в Україні На Донбасі за добу ліквідовано 3 бойовиків, ще 16 поранено, - ООС
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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