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На Донбассе за день ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 18:24
На Донбассе за день ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 9 раз нарушили перемирие

От начала суток, 20 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом вооружение запрещенное минскими соглашениями враг не применял.

Так, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Гнутово и Павлополь. В районе поселка Камянка боевики использовали против подразделений Объединенных сил ПТРК и гранатометы.

Кроме того, враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских военных вблизи хутора Вольный и поселка Крымское.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали факты минировании территории вблизи оккупированного поселок Дружное Луганской области. Наблюдатели во время патрулирования зафиксировали два предупредительных знака о минировании за 2 километра к югу от оккупированного поселка.

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