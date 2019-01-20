На Донбассе за день ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 9 раз нарушили перемирие

От начала суток, 20 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом вооружение запрещенное минскими соглашениями враг не применял.

Так, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Гнутово и Павлополь. В районе поселка Камянка боевики использовали против подразделений Объединенных сил ПТРК и гранатометы.

Кроме того, враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских военных вблизи хутора Вольный и поселка Крымское.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали факты минировании территории вблизи оккупированного поселок Дружное Луганской области. Наблюдатели во время патрулирования зафиксировали два предупредительных знака о минировании за 2 километра к югу от оккупированного поселка.