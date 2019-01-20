На Донбасі за день поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 9 разів порушили перемир'я

Від початку доби, 20 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий зазнав поранень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами ворог не застосовував.

Так, із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських військових поблизу населених пунктів Гнутове та Павлопіль. В районі селища Кам'янка бойовики використали проти підрозділів Об'єднаних сил ПТРК та гранатомети.

Крім того, ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв українських військових поблизу хутора Вільний та селища Кримське.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували факти мінування території поблизу окупованого селище Дружне Луганської області. Спостерігачі під час патрулювання зафіксували два попереджувальні знаки про мінування за 2 кілометри на південь від окупованого селища.