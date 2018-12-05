ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 18:14
На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Сегодня боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 5 декабря 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, в частности, 4 раза боевики применили запрещенное Минском вооружение. Под обстрелами боевиков оказались позиции украинских войск в районе хутора Вильного, вблизи Опытного, возле Красногоровки, на подступах к Тарамчуку, Новомихайловке и Гнутово.

" В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области сегодня, 5 декабря 2018 года, боевики передали украинской стороне тело погибшего украинского воина Сергея Проданюка.

Также сообщалось, что по данным украинской стороны СЦКК, боевики на Донбассе маскируют свои действия в районе Станицы Луганской под обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины.

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе Послы ЕС утвердили санкции против организаторов "выборов" на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь