На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Фото: українські військові (turchynov.com)

Сьогодні бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 5 грудня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, сьогодні бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, зокрема, 4 рази бойовики застосували заборонене Мінськом озброєння. Під обстрілами бойовиків опинилися позиції українських військ в районі хутора Вільного, поблизу Опитного, біля Красногорівки, на підступах до Тарамчука, Новомихайлівки і Гнутового.

"Внаслідок бойових дій поранення отримав один військовослужбовець об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області сьогодні, 5 грудня 2018 року, бойовики передали українській стороні тіло загиблого українського воїна Сергія Проданюка.

Також повідомлялося, що за даними української сторони СЦКК, бойовики на Донбасі маскують свої дії в районі Станиці Луганської під обстріли підрозділів Збройних сил України.