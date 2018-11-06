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На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 18:36
Фото: украинский военный (turchynov.com)
Фото: украинский военный (turchynov.com)

Боевики за день 7 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 6 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики семь раз обстреливали украинские позиции. В частности, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь вблизи Крымского, Зайцевого, Новгородского, Песков, Марьинки, Старогнатовки и Павлополя.

"В ходе боевых действий был ранен один военнослужащий из состава объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский военный, - ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в ходе заседания Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект о противоминной деятельности в Украине.

Добавим, по данным разведки, накануне так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе, которые запланированы на 11 ноября, боевики запугивают мирных жителей усилением ответственности за отказ от "голосования".

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Темы: Новости ООС
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