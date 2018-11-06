На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС

Фото: український військовий (turchynov.com)

Бойовики за день 7 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 6 листопада 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики сім разів обстрілювали українські позиції. Зокрема, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь поблизу Кримського, Зайцевого, Новгородського, Пісків, Мар'їнки, Старогнатівки та Павлополя.

"У ході бойових дій поранено одного військовослужбовця зі складу об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у ході засідання Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект про протимінну діяльність в Україні.

Додамо, за даними розвідки, напередодні так званих "виборів" на окупованому Донбасі, які заплановані на 11 листопада, бойовики залякують мирних жителів посиленням відповідальності за відмову від "голосування".