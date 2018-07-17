На Донбассе за день погиб один военный, еще один ранен, - ООС

Боевики 6 раз обстреливали силы ООС

На Донбассе в течение дня, 17 июля 2018 года, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики шесть раз открывали огонь по силам ООС. Боевики обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов. Под обстрелами оказались украинские позиции в районах Гнутово, Широкино, Авдеевки, Каменки и Водяного. Кроме того, в районе Зализного работал снайпер.

"К сожалению, в результате вражеского огня один украинский воин погиб и один получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали о погибшем на Донбассе военном.