На Донбассе за день погиб один военный, еще один ранен, - ООС

Новости Происшествия 17.07.2018 - 18:11
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 6 раз обстреливали силы ООС

На Донбассе в течение дня, 17 июля 2018 года, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики шесть раз открывали огонь по силам ООС. Боевики обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов. Под обстрелами оказались украинские позиции в районах Гнутово, Широкино, Авдеевки, Каменки и Водяного. Кроме того, в районе Зализного работал снайпер.

"К сожалению, в результате вражеского огня один украинский воин погиб и один получил ранения", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день погиб один военный, еще один ранен, - ООС

Напомним, ранее в Минобороны сообщали о погибшем на Донбассе военном.

Боевики застрелили российского наемника при попытке сдаться военным ООС, - штаб На Донбассе при обстреле погиб украинский военный
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