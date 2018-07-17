На Донбасі при обстрілі загинув український військовий

Бойовики сьогодні двічі обстріляли українських військових в Золотому і Гнутовому

Сьогодні, 17 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

За його словами, з опівночі в районі проведення ООС українські військові зафіксували 2 прицільних обстріли. Зокрема, противник застосував гранатомети і стрілецьке озброєння по військовим у Золотому і Гнутовому.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько 08:00, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя. В результаті бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження", - повідомив Гуцуляк.

Він також зазначив, що за минулу добу противник здійснив 19 обстрілів. В результаті бойових дій 16 липня був поранений один український військовий, йому надається необхідна допомога у військовому мобільному госпіталі.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко озвучив план деокупації Донбасу.