На Донбасі протягом дня загинув один військовий, ще одного поранено, - ООС

Бойовики 6 разів обстрілювали сили ООС

На Донбасі протягом дня, 17 липня 2018 року, загинув один український військовослужбовець, ще одного поранено. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики шість разів відкривали вогонь по силам ООС. Бойовики обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї та гранатометів. Під обстрілами опинилися українські позиції в районах Гнутового, Широкиного, Авдіївки, Кам’янки та Водяного. Крім того, в районі Залізного працював снайпер.

"На жаль, в наслідок ворожого вогню один український воїн загинув і один отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли про загиблого на Донбасі військового.