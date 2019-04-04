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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных


Боевики шесть раз нарушили режим тишины

От начала текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции украинских войск, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики дважды стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Лебединское, с міномету калибра 82 мм и стрелкового оружия возле города Авдеевка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески.

Кроме того обстрелы велись со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле поселка городского типа Талаковка, из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Павропіль.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в течение прошлых суток, 3 апреля, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди бойцов операции О'объединенных сил нет.

Сутками ранее, 2 апреля 2019, российские оккупационные войска на Донбассе 15 раз обстреляли позиции украинских подразделений. Погибли двое и ранены двое военных.

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