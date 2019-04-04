На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових

Від початку поточної доби противник шість разів обстріляв позиції українських військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, бойовики двічі стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів поблизу села Лебединське, з міномету калібру 82 мм та стрілецької зброї біля міста Авдіївка, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Піски.

Крім того обстріли велися зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля селища міського типу Талаківка, з автоматичних станкових гранатометів у районі населеного пункту Павропіль.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

РБК-Україна писало, що на Донбасі протягом минулої доби, 3 квітня, бойовики 6 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед бійців операції Об'єднаних сил немає.

Добою раніше, 2 квітня 2019, російські окупаційні війська на Донбасі 15 разів обстріляли позиції українських підрозділів. Загинули двоє та поранено двох військових.