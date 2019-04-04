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На Донбасі за день обійшлось без втрат серед українських військових


Бойовики шість разів порушили режим тиші

Від початку поточної доби противник шість разів обстріляв позиції українських військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook

Як зазначається, бойовики двічі стріляли з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів поблизу села Лебединське, з міномету калібру 82 мм та стрілецької зброї біля міста Авдіївка, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Піски.

Крім того обстріли велися зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля селища міського типу Талаківка, з автоматичних станкових гранатометів у районі населеного пункту Павропіль.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

РБК-Україна писало, що на Донбасі протягом минулої доби, 3 квітня, бойовики 6 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед бійців операції Об'єднаних сил немає. 

Добою раніше, 2 квітня 2019, російські окупаційні війська на Донбасі 15 разів обстріляли позиції українських підрозділів. Загинули двоє та поранено двох військових.

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