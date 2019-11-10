На Донбассе четыре украинских военных получили минно-взрывные травмы

На Донбассе в течение текущих суток, 10 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, два обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска, Новотошковского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил вблизи Новогнатовки, Красногоровки.

В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четыре военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет.

Ранее СМИ сообщали, что боевики так называемой "ДНР" обстреляли грузовик 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ противотанковой управляемой ракетой.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил.

9 ноября вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.