На Донбасі чотири українських військових отримали мінно-вибухові травми

На Донбасі протягом поточної доби, 10 листопада, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранення отримали чотири українських військових. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів із протитанкового ракетного комплексу, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, два обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська, Новотошковського. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новогнатовки, Красногорівки.

Протягом поточної доби мінно-вибухові травми в результаті обстрілів отримали четверо військовослужбовців збройних сил. Пошкоджений автомобіль. Загрози життю українських захисників немає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що бойовики так званої "ДНР" обстріляли вантажівку 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ протитанковою керованою ракетою.

Нагадаємо, на Донбасі, в результаті обстрілу за минулу добу з боку бойовиків був поранений один військовий з складу операції Об'єднаних сил.

9 листопада збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.