На Донбассе боевики восемь раз нарушили режим "тишины"

В воскресенье, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Все враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - пять раз вблизи населенного пункта Орехово, рядом с Новоалександровкой и вблизи Новотошковского.

"Сегодня, 19 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 января на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный и еще десять получили ранения.

Кроме того, 17 января боевики на Донбассе обстреляли беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ неподалеку от оккупированного Луганска.