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В результате обстрела Золотого-5 пострадал подросток

Новости » Общество     05.11.2019 - 10:47
В результате обстрела Золотого-5 пострадал подросток
Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала ранения из стрелкового оружия 16-летнего парня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что происшествие произошло 21 сентября в кафе на улице Войкова в населенном пункте Золотое-5 на временно оккупированной, и в сентябре, и сейчас, территории.

"1 октября 2019 мать (40 лет) парня и 5 соседей (в возрасте 55-65 лет) сообщили, что парень получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, парню сделали операцию в связи с ранениями ребер в результате огня из стрелкового оружия.

"По словам медработников, в больнице парню также предоставлено психологическую помощь", - добавили в ОБСЕ.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе увеличение количества нарушения режима прекращения огня. Так, в период с вечера 2 до вечера 3 ноября Миссия констатировала увеличение количества таких нарушений в Донецкой области, зафиксировав около 115 взрывов, тогда как за предыдущие сутки было зафиксировано 39 взрывов.

Также РБК-Украина сообщало, что 4 ноября на Донбассе в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики стреляли из запрещенной артиллерии и минометов на Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение обстрелов на Донбассе
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