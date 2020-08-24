На Донбассе боевики трижды устроили провокационные обстрелы

На Донбассе 23 августа вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Авдеевки зафиксирована огневая активность боевиков из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а около Зайцево отмечены несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

Также, за минувшие сутки, выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от Марьинки со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка.

С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 22 августа боевики на Донбассе нарушали режим прекращения огня вблизи Марьинки; наемники осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Как заявляли в Генштабе, подобные единичные нарушения режима прекращения огня на Донбассе можно даже не считать.