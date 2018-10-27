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На Донбассе боевики трижды обстреляли украинских военных с начала суток, - Минобороны

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 13:16
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики выпустили 5 мин в сторону украинских позиций

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала субботы, 27 октября, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Минобороны Дмитрия Гуцуляка.

По его словам, такое количество обстрелов зафіксвоано состоянию на 12:00. Все обстрелы произошли на Донецком направлении.

"Потерь в результате боевых действий среди наших защитников от начала текущих суток нет", - сказал Гуцуляк.

Также добавил, что в 7:30 боевики вели огонь из гранатометов в сторону украинских позиций в районе Опросного.

"Также они применили пехотное вооружение и стрелковое оружие вблизи Водяного и Песков. Причем защитники Водяного зафиксировали вражеский обстрел из міномету калибра 82 мм. Оккупанты выпустили 5 мин", - уточнил Гуцуляк.

напомним, по данным пресс-центра ООС, станов на утро 27 довтня на Донбассе в течение минувших суток было ранены двое украинских военнослужащих.

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